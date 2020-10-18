12 مرشحا .. انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية في جمهورية غينيا

تنطلق اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية في جمهورية غينيا، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أحد المتنافسين الـ12 على رئاسة البلاد، أبرزهم الرئيس منتهي الولاية ألفا كوندي.

ودعت اللجنة الانتخابية مايقرب من 4.5 مليون ناخب للتصويت على المتنافسين في الاستحقاقات الرئاسية، التي تنظم بعد حملة دعائية استمرت شهرا.

اقرأ أيضا: لحظة حاسمة.. هل تنجو أفريقيا من الموجة الثانية لـ فيروس كورونا

ومن بين أبرز منافسي كوندي، زعيم المعارضة سيلو دالين ديالو، الذي يخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة في تاريخه، وسبق له التقدم بنسبة كبيرة على كوندي في الجولة الأولى من انتخابات 2010.

ويعتبر أغلب باقي المترشحين رؤساء أحزاب سياسية، ووزراء سابقون، بعضهم يتنافس لأول مرة، وبعضهم سبق له الترشح، وحصل على نسبة ضئيلة.

ومن ضمن المتنافسين امرأتان هما ماكالي تراوري، وهي مديرة سابقة لحملة ألفا كوندي، ووزيرة سابقة للوظيفة العمومية، وماكالي كامارا وهي وزيرة سابقة للخارجية، ومحامية مختصة في قانون العمل.