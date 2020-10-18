ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال مسؤول المنطقة محبوب الله سعيدى، إن "الاشتباكات اندلعت بعد أن هاجم عدد غير معروف من المسلحين بالبنادق والقذائف الصاروخية، نقاط تفتيش أمنية تابعة لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، فى حيين هما أب فروشان وبخمال كوجا بضواحى المنطقة منتصف ليلة السبت".
وأضاف أن 3 من أفراد قوات الدفاع والأمن الوطنية، و5 مسلحين، قد أصيبوا أيضاً خلال الاشتباكات فى المنطقة، شمالى المقاطعة.
وأشار المسؤول الأفغانى إلى أن المنطقة كانت مسرحا لاشتباكات عنيفة فى الأشهر الأخيرة، مضيفا أنه فى وقت سابق السبت، وصلت مجموعة من قوات خاصة تابعة للجيش الوطنى الأفغانى إلى المنطقة، لمساعدة قوات الأمن فى محاربة المسلحين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 7 جنود أفغان و5 من مسلحى طالبان بعد اشتباكات ليلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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