روسيا : أكثر من 15 ألف إصابة كورونا فى 24 ساعة

ووفقا لوكالة "رويتز" الإخبارية، أكد المسؤولون الروس، أن 185 شخصًا توفوا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليقفز إجمالى العدد الرسمى للوفيات إلى 24187 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين مليوناً و70576.

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