إصابات كورونا فى روسيا تتخطى المليون

وبحسب السلطات الروسية، فأن 185 شخصا توفوا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 24187 حالة، فى حين بلغ عدد المتعافين مليونا و70576.

وكان وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو، قد اعلن أنه تم إدراج أدوية علاج عدوى فيروس كورونا المستجد، فى قائمة الأدوية الأساسية الضرورية للحياة.

وقال الوزير، فى اجتماع عبر الإنترنت للجنة الرعاية الصحية بمجلس الدوما: "أريد أن أقول إنه تم التوقيع على مرسوم حكومى لتوسيع قائمة الأدوية الحيوية والأساسية. ويشمل ذلك الأدوية المتعلقة بعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد".