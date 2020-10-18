جائحة كورونا تعاود التصعيد فى بريطانيا وإيطاليا وألمانيا

ووفقا لبيانات جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" الإخبارية، وصل إجمالى إصابات كورونا المؤكدة فى المملكة المتحدة إلى 708 آلاف و298 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد، بتوقيت العاصمة البريطانية لندن.

كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالى الوفيات فى البلاد جراء الإصابة بالفيروس التاجى إلى 43 ألفاً و669. وتعافى 2572 شخصا من الوباء.

ووصل إجمالى عدد الإصابات فى إيطاليا إلى 402 ألف و536 حالة حتى صباح اليوم، إضافة إلى تسجيل 36474 حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء، وتعافى 249 ألفاً و127 شخصاً من المصابين حتى صباح الأحد.

أما ألمانيا، فقد سجلت 364 ألفاً و664 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت مدينة فرانكفورت، وارتفع إجمالى عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروي هناك إلى 9785 حالة وفاة، إضافة إلى تعافى 291 ألفاً و129 شخصاً من المصابين.