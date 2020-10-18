"البلاد" السعودية: رئاسة المملكة مجموعة العشرين دفعت الاقتصاد العالمي للتعافي

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، أنه منذ أن تسلمت المملكة رئاسة مجموعة العشرين ساهمت بقدر كبير في دفع الاقتصاد العالمي للتعافي، وأعلنت التزامها بمواصلة ما أثمرت عنه قمة أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، والتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل.

وشددت الصحيفة - في افتتاحيتها، اليوم /الأحد/، التي جاءت بعنوان (نحو عالم أفضل) - على أنه رغم اجتياح جائحة كورونا المستجد للعالم وما أصابه من آثارها وتداعياتها إلا أن المملكة واصلت جهودها في تحمل مسؤوليتها الرئاسية كاملة واستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في التصدي للأزمة.

وأشارت إلى أن المملكة تمكنت من تنظيم وإدارة كل الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل التي تجاوزت مائة اجتماع افتراضيا لتصبح مخرجاتها مع ما تم الاتفاق عليه في القمة الاستثنائية أمام القمة التي ستعقد في موعدها المحدد الشهر القادم.

وأوضحت أن دول مجموعة العشرين ستركز خلال القمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلالها وتعزيز المتانة على المدى الطويل وتعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.