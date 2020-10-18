رئيس مجلس المصالحة الوطنية في أفغانستان يتوجه لإيران لمناقشة عملية السلام الأفغانية

غادر رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله، العاصمة كابول متوجها إلى طهران في زيارة لإيران من المقرر أن تستغرق يومين لمناقشة عملية السلام الأفغانية، وذلك وفقا لما أعلنه مكتب عبد الله.
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم /الأحد/ عن البيان الصادر عن مكتب عبد الله قوله - إن رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية سيلتقي خلال زيارته لطهران الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وعدد من المسئولين الإيرانيين الآخرين، مضيفا أنه سيناقش معهم محادثات السلام الأفغانية الجارية في الدوحة والحاجة إلى التوصل إلى توافق إقليمي والحصول على دعم لجهود السلام في أفغانستان.
وقال عبد الله - في مطار حامد كرازاي الدولي في كابول قبيل مغادرته - إن لكل دولة تأثيرها على عملية السلام الأفغانية، مضيفا أن استمرار الحرب في أفغانستان قد أثر بشكل كبير على الشعب الأفغاني.
يشار إلى أنه قبل هذه الرحلة، قام عبد الله بزيارة كل من باكستان والهند حيث ناقش مع المسئولين بالبلدين عملية السلام الأفغانية.
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