تسجيل 4 حالات جديدة.. ارتفاع عدد إصابات كورونا لـ 7607 فى موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات شفاء في البلاد خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

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وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى أن توزيع الحالات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية كان على النحو التالي:

- نواذيبو 1

- الزويرات 2

- الميناء 1



وقالت الوزارة إن 24 ساعة الأخيرة عرفت إجراء 110 فحوص من بينها 3 فحوص متابعة، و107 فحوص تشخيص، ليرتفع بذلك عدد الفحوص الإجمالية منذ بداية الوباء إلى 83931 فحصا.

وبحصيلة اليوم، يرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 7607 حالة، فيما يترفع عدد حالات الشفاء إلى 7342، وعدد الوفيات إلى 163 حالة.

وكانت قد سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,622,455 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 39,584 حالة وفاة وتعافى 1,337,964 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

قالت مديرة منظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي إن القارة تواجه "لحظة حاسمة" في حربها ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، في ظل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، بعد "تخفيف إجراءات الإغلاق والقيود على السفر"، معربة عن عن قلقها حول "تأثير تزايد الإصابات في أوروبا على القارة في نفس الوقت الذي يتم فيه السماح للمسافرين والسياح من هناك دخول إفريقيا".

