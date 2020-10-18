الكويت تسهم في 118 منظمة دولية وإقليمية باشتراكات 15.5 مليون دينار

كشفت وثيقة حكومية عن أن الكويت تعد عضوا بارزا في العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية؛ حيث تسهم في 118 منظمة دولية وإقليمية، منها 61 منظمة دولية، و27 منظمة عربية، و20 منظمة إقليمية و10 منظمات إسلامية.
وأوضحت الوثيقة - التي نشرتها جريدة (الأنباء) الكويتية اليوم /الأحد/ - أنه يجرى تسديد قيمة المساهمات والاشتراكات السنوية لهذه المنظمات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ حيث يبلغ إجمالي تلك المساهمات والاشتراكات السنوية نحو 15.5 مليون دينار، مشيرة إلى أن الجهات الحكومية تقوم بإعداد تقييم سنوي حول مدى الاستفادة من تلك المنظمات.
وأشارت إلى أنه لتفعيل الاستفادة من تلك المنظمات والمؤسسات الدولية، فقد جرى التنسيق مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص للاستفادة من الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسات الدولية والاقليمية التي تسهم بها الدولة ضمن إطار برنامج التعاون الفني بين الحكومة والبنك الدولي.
ولفتت إلى أن برنامج التعاون الفني يشمل عددا من المشروعات والدراسات التي تغطي القطاعات الاقتصادية المختلفة للدولة، ومنها تطوير إدارة الأراضي في الكويت، وتطوير جهاز حماية المنافسة، وتقرير ممارسة الأعمال ومؤشرات سوق العمل وغيرها.
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