ترامب: سأغادر البلاد إذا خسرت الانتخابات

وقال ترامب، أثناء مؤتمر انتخابى له فى مدينة ماكون بولاية جورجيا الأمريكية، إنه "سيشعر بضغط كبير إذا خسر أمام أسوأ مرشح للانتخابات فى تاريخ انتخابات الرئاسة". وشن ترامب هجوماً حاداً على الحزب الديمقراطى ومنافسه فى الانتخابات الرئاسية جو بايدن، محذراً الأمريكيين من أن فوز بايدن يعنى تسليم أمريكا لأصحاب الفكر اليسارى المحرض على الفوضى والعنف، والذى سيؤدى نهاية المطاف إلى إفلاس الولايات المتحدة.

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