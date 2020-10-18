فيسبوك وإنستجرام تلغيان 2.2 مليون إعلان قبيل الانتخابات الأمريكية

كشف نائب مدير شركة فيسبوك نك كليج، اليوم الأحد، عن "إلغاء 2.2 مليون إعلان، وسحب 120 ألف منشور من فيس بوك وإنستجرام، على خلفية محاولة عرقلة المشاركة فى الاقتراع الرئاسى الأمريكى، تفاديًا لما حصل فى 2016، حين استعملت شبكتها الاجتماعية فى عملية تلاعب واسعة بالناخبين.





وفى حوار نشرته صحيفة "لوجونال دو ديمونش"، اليوم الأحد، أوضح كليج أنه يوجد "35 ألف متعاون يشارك فى تأمين منصاتنا، ويساهم فى الانتخابات. سنؤسس شراكات مع 70 وسيلة إعلام متخصصة، خمس منها فى فرنسا، للتثبت من المعلومات".

وأضاف: "نملك أيضًا أدوات ذكاء اصطناعى. يسمح لها بإزالة المنشورات والحسابات المزيفة، قبل حتى أن يبلغ عنها مستعملون"، لافتًا إلى أن الموقع يخزن "كل الإعلانات والمعلومات وتمويلها ومصدرها لمدة سبعة أعوام لضمان الشفافية".

وتابع، أنه "فى عام 2016 لم تحدد الشركة ولم تزِل أى شبكة أجنبية تتدخل فى الانتخابات، أما بين مارس وسبتمبر هذا العام، فقد أزلنا 30 شبكة خبيثة حول العالم، بعضها يستهدف الولايات المتحدة".

وأزالت إدارة فيسبوك فى بداية أكتوبر أكثر من 300 حساب وصفحة على منصتى فيسبوك وانستجرام، حيث وجدت الشركة رابطًا بين تلك الصفحات والحسابات وشركة تسويق باسم "رالى فورج" تعمل لصالح منظمة "تورنينج بوينت يو إس آى" التى تسعى لحشد دعم الطلبة لصالح دونالد ترامب.