سقط في صعدة.. تحالف دعم الشرعية: الحوثيون أطلقوا صاروخا من صنعاء

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن مليشيات الحوثي أطلقت، صباح اليوم الأحد، صاروخًا بالستيًا من محافظة صنعاء، وسقط في محافظة صعدة اليمنية.

وقال المالكي إن المليشيات المدعومة من إيران أطلقت صاروخًا بالستيًا من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه بمسافة (159) كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح العقيد المالكي، استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

ودائما ما تطلق مليشيا الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة، صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار باتجاه الأراضي السعودية والأعيان المدنية، إلا أن قوات التحالف المشتركة تتمكن من صدها وتدميرها.