بعد إصابته بوعكة صحية.. وزير الدفاع الإسرائيلي يدخل المستشفى.. تفاصيل

دخل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، مركز شيبا الطبي في تل هشومير بعد أن شعر بوعكة صحية.

ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، وصل جانتس إلى المركز بعد التشاور مع طبيبه الشخصي الدكتور شلومو سيغف.

ومن المقرر أن يخضع جانتس لعدد من الاختبارات في المستشفى على مدار اليوم.

يذكر أنه في أغسطس الماضي، خضع جانتس لعملية جراحية في الظهر في مركز شيبا الطبي بعد تعرضه لإصابة خطيرة أثناء خدمته العسكرية والتي عانى منها لسنوات والتي تفاقمت مؤخرًا.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن زيارة اليوم ليس لها علاقة بجراحة الظهر.

وقبل أقل من أسبوع، تم نقل رئيس اليمين نفتالي بينيت إلى المستشفى بعد إحساسه بألم في رقبته، وخضع لسلسلة من الفحوصات، وبناء على توصية الطبيب، تقرر إبقائه في المستشفى حتى ظهور النتيجة.