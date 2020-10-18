في أول ظهور لها بيوم المرأة العمانية.. سلطان عمان وحرمه يتصدران تريند تويتر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في عمان ودول عربية عدة، الأخبار التي تحدثت عن صور رسمية لعهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، زوجة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، خلال تكريمها عددا من الشخصيات النسائية، وذلك في أول ظهور لها بمناسبة يوم المرأة العمانية.
وتحول ظهور السلطان وحرمه إلى الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات تويتر في عمان، وأرفقت المنشورات بوسم #السيدة_الجليلة.
وتحت عنوان "السيدة الجليلة"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا للسيدة عهد بنت عبد الله والسلطان، وهي تمنح وسام الإشادة السلطانية للمكرمات، أمس السبت، في قصر البركة العامر بولاية السيب، القريب من العاصمة العمانية مسقط.
وتولت زوجة السلطان تسليم الأوسمة، حيث كرمت نحو 50 من الشخصيات النسائية البارزة في العديد من المجالات بالبلاد.
وأشادت في كلمتها بدور المرأة في المجتمع العماني، مشيرة لدور سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد "الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدور المرأة الريادي"، بحسب قولها.
كما تحدثت عن جهود العاملين في مكافحة فيروس كورونا في البلاد، وقالت: "لا يسعني إلا أن أسجل شهادة فخر واعتزاز للواقفين كجبال عمان الشماء من مختلف القطاعات في الخطوط الأمامية لمواجهة تأثيرات الجائحة التي تمر بها السلطنة".
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