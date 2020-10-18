إحداهما تتجه إلى مصراتة.. طائرتا شحن تركيتان تغادران قاعدة الوطية

نقلت شبكة "العربية" عن مصادر قولها، اليوم الأحد، أن طائرتي شحن تركيتين أقلعتا من قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا، وتوجهت إحداهما إلى مصراتة.

وكانت طائرة شحن تركية سادسة غادرت قاعدة الوطية الجوية خلال الأسبوعين الماضيين، حيث أصبح الجسر الجوي بين تركيا وقاعدة الوطية مباشرًا.

جدير بالذكر أنه في يوليو الماضي، غادر عدد كبير من القوات التركية، القاعدة الجوية الواقعة على مسافة 140 كلم جنوب غربي طرابلس.

يأتي ذلك بعد أن تكبدت القوات التركية خسائر كبيرة جراء ضربة استهدفت قاعدة الوطية في 4 يوليو الماضي وإقرار أنقرة بتدمير منظومة دفاع جوية تركية، حسبما أعلن الجيش الوطني الليبي.

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم الأمني والعسكري بين الوفاق وأنقرة نهاية العام الماضي، ازداد النشاط والتواجد العسكري التركي في ليبيا، والذي رفضته العديد من دول العالم وعلى رأسها مصر.