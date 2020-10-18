بعد ساعات من هدنة جديدة .. أرمينيا وأذربيجان تتبادلان اتهامات بالقصف

تبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأحد، الاتهام بخرق هدنة إنسانية جديدة في القتال على إقليم ناجورنو قرة باغ.
وأعلنت أرمينيا اليوم، الأحد، مقتل 40 جنديا في قصف أذربيجاني جديد، مشيرة إلى أن اذربيجان تشن هجوما واسعا منذ الصباح.
وأوضح إقليم كاراباخ، اليوم الأحد، أن عدد القتلى في صفوف القوات ارتفع إلى 673 شخصا.
وقالت وزارة الدفاع الأرمينية: "رصدنا أول خرق أذربيجاني للهدنة صباح اليوم"، ويأتي ذلك بعدما اتهمت اذربيجان الجيش الأرميني، صباح اليوم، بخرق الهدنة الإنسانية في إقليم ناجورونو كاراباخ.
وفي سياق المتصل، قال مستشار النائب الأول لرئيس أذربيجان، في تصريح خاص لشبكة "العربية"، إن "الحديث عن خرقنا للهدنة غير صحيح"، مؤكدا أن أرمينيا هي من بادرت بمهاجمة المدنيين.
وأضاف المستشار النائب الأول لرئيس أذربيجان، في تصريحاته، إن أرمينيا انتهكت الهدنة الإنسانية؛ معربا عن التزام بلاده بها.
وقال المسؤول الأربيجاني إن أرمينيا وضعت نفسها بموقف حرج حينما واصلت قصفها حتى الآن.
وكانت أرمينيا وأذربيجان قد أعلنتا، يوم السبت، عن محاولة جديدة لوقف إطلاق النار في نزاعهما حول إقليم ناغورني كاراباخ، اعتبارا من منتصف الليل.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من انهيار هدنة بوساطة روسية فور دخولها حيز التنفيذ، والتي يتبادل الجانبان اللوم في خرقها.
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