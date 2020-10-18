مجلس التعاون الخليجي يدين عملية الطعن الإرهابية التي وقعت في باريس

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، عملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وأودت بحياة مواطن فرنسي.
وأعرب فلاح في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الأحد/ عن تعازيه ومواساته لأهالي الضحية وللحكومة والشعب الفرنسي، وعن تضامن مجلس التعاون مع فرنسا في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.
وأكد مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لأشكاله وصوره كافة، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.
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