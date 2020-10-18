الوفد الأمريكي الإسرائيلي يتوجه إلى البحرين في زيارة تاريخية.. فيديو

توجه وفد إسرائيلي أمريكي إلى مطار "بن جوريون"، اليوم الأحد، للتوجه إلى البحرين في أول زيارة رسمية بين البلدين.
وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أنهم سيتوجهون الآن في أول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى البحرين.
وستغادر الرحلة التاريخية من تل أبيب وتصل المنامة، حيث سيشارك الوفدان الأمريكي والإسرائيلي في اجتماعات مع كبار المسؤولين البحرينيين.
وترأس الوفد الأمريكي في زيارته للمنامة، منوتشين، بينما ترأس الوفد إسرائيلي مستشار الأمن القومي.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس السبت، سفر بعثة إسرائيلية إلى البحرين، في أول رحلة تجارية بين البلدين، بعد توقيع اتفاق السلام بينهما برعاية أمريكية في 15 سبتمبر الماضي.
ومن المقرر أن يتم توقيع وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية بين إسرائيل والبحرين.
تأتي هذه الزيارة بعد شهر من توقيع الإمارات والبحرين على اتفاقين لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل في حفل كبير بالبيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الماضي.
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