لماذا يعتبر آيفون 11 الخيار الأفضل للشراء؟

لا تزال المقارنة بين هاتف آيفون 12 الجديد وما سبقه من هواتف، وتحديدا هاتف آيفون 11، مستمرة، لا سيما في ما يتعلق بالمميزات والسعر والقوة.

وأشار موقع "تيك رادار" في تقرير مفصل إلى أن هاتف آيفون 11 الذي أطلقته شركة أبل عام 2019، أفضل من هاتف آيفون 12 الذي أطلقته الشركة قبل أيام.

واستند الموقع في ذلك إلى مجموعة من العوامل نستعرض هنا أبرزها:

السعر

وفر على نفسك بعض المال، فمع وصول آيفون 12 للأسواق، انخفض سعر آيفون 11 (200 دولار) على الأقل، وقد أصبح سعر الأخير سعة 64 غيغابايت الآن 599 دولارًا، مقارنة مع الهاتف الجديد الذي يبلغ سعره 799 دولارا.

التصميم

قالت أبل إن آيفون 12 جاء بتصميم جديد، لكنه في الحقيقة لا يختلف في الشكل كثيرا عن آيفون 11.

الجيل الخامس

رغم أن هاتف آيفون 12 يدعم تقنية الجيل الخامس من شبكات الإنترنت فائقة السرعة، فإن هذه الميزة قد لا تتوفر للكثيرين في العالم، حيث إن البنية التحتية لهذه الشبكات لم تكتمل بعد.

التحديثات

ما دام أن تحديثات هاتف آيفون 11 ستكون متاحة إلى سنوات مقبلة، مما يضمن بقاءه آمنًا، مع تلقي ميزات جديدة مع مرور السنين، فعليك التفكير مرتين قبل شراء هاتف آيفون 12.

الكاميرا

ركزت شركة أبل في هاتف آيفون 12 على تحسين قدرات الكاميرا، لكن خبراء التكنولوجيا يعتبرون هذه التحسينات غير ضرورة لكثير من المستخدمين، وان كاميرا هاتف آيفون 11 تؤدي الغرض وأكثر.