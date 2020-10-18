وقال المدعى العام الفرنسى، إن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، الذى قطع رأس مدرس فى إحدى ضواحى باريس، يوم الجمعة الماضية، اقترب من الطلاب خارج المدرسة وطلب منهم الإشارة إلى ضحيته، مؤكدا أن المهاجم لاجئ روسى من أصل شيشانى، يُعرف باسم عبد الله أبو يزيدوفيتش، ولم يكن معروفًا لأجهزة الاستخبارات.
وكان المهاجم من سكان إيفرو، وهى بلدة خارج منطقة باريس، على بعد حوالى ساعة و15 دقيقة بالسيارة من ضاحية إيراجنى فى باريس، حيث مكان ارتكاب الجريمة، مضيفا أن الشرطة عثرت على جثته على بعد مئات الأمتار من المدرسة، فيما وجدت المهاجم على بعد مئات أخرى من الأمتار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الادعاء الفرنسى: قاتل المعلم سأل تلميذا عن الضحية قبل ارتكاب الجريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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