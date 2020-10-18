الادعاء الفرنسى: قاتل المعلم سأل تلميذا عن الضحية قبل ارتكاب الجريمة

وقال المدعى العام الفرنسى، إن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، الذى قطع رأس مدرس فى إحدى ضواحى باريس، يوم الجمعة الماضية، اقترب من الطلاب خارج المدرسة وطلب منهم الإشارة إلى ضحيته، مؤكدا أن المهاجم لاجئ روسى من أصل شيشانى، يُعرف باسم عبد الله أبو يزيدوفيتش، ولم يكن معروفًا لأجهزة الاستخبارات.

وكان المهاجم من سكان إيفرو، وهى بلدة خارج منطقة باريس، على بعد حوالى ساعة و15 دقيقة بالسيارة من ضاحية إيراجنى فى باريس، حيث مكان ارتكاب الجريمة، مضيفا أن الشرطة عثرت على جثته على بعد مئات الأمتار من المدرسة، فيما وجدت المهاجم على بعد مئات أخرى من الأمتار.