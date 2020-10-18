كوريا الجنوبية تسجل 91 إصابة كورونا جديدة

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أكد المركز الكورى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، هناك 71 حالة إصابة محلية جديدة سجلتها البلاد، مضيفة أن السلطات تعتزم إجراء الفحص الطبى لـ 160 ألف شخص فى مستشفيات عامة ومستشفيات للصحة العقلية ودور لرعاية كبار السن فى منطقة سيول الكبرى، بسبب ارتفاع الإصابات فى هذه المنشآت.
وكانت السلطات الكورية أعلنت تخفيف القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعى الأسبوع الماضى، وذلك بعد تسجيل تراجع فى حالات الإصابة الجديدة، إلا أن حالة التاهب مستمرة بسبب تزايد بؤر التفشى المتفرقة للفيروس.
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