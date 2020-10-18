إصابات كورونا فى أرمينيا تتجاوز الـ 64 ألفا

وبحسب الوزارة، تعافى 179 شخصا، ليصل إجمالى المتعافين إلى 48 ألفا و104 حالات. كما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس إلى 1081 شخصا.

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