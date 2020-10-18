بعد شهر من الإغلاق.. المسجد الأقصى يفتح أبوابه أمام المصلين

بعد انتهاء فترة الإغلاق التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي بسبب تفشي وباء كورونا، اليوم الأحد، تمكن مئات المصلين الفلسطينيين، من دخول باحات المسجد الأقصى، فجر اليوم.

فقد شهد أهالي القدس اليوم، إعادة فتح المسجد الأقصى بعد شهر من إغلاقه بسبب كورونا، ودخل المصلون الفلسطينيون المسجد، وعادت اقتحامات المستوطنين للمسجد منذ الصباح.

وعند منتصف ليلة السبت/الأحد، انتهت فترة الإغلاق الذي فرض الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان العديد من الأماكن الدينية في الدول العربية والإسلامية قد شهد إغلاقات لمدد كبيرة بسبب فيروس كورونا، وعملا بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشاره.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ قرار الخروج من الإغلاق بشكل تدريجي وفق قرارات الحكومة الإسرائيلية، وفي حال تسجيل انتكاسة في عدد الإصابات اليومية ستتوجه الحكومة إلى فرض قيود مشددة من جديد.

ووفق معطيات وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، فقد تم تسجيل هبوط في المنحنى الوبائي خلال فترة الإغلاق الذي حقق الأهداف التي تم تحديدها لبدء إجراءات تخفيفه.

وانخفضت حالات الإصابة اليومية إلى ما دون 200، وباتت نسبة الإصابة 0.8% أي أن كل حامل للفيروس بات ينقل العدوى أو يسبب الإصابة لأقل من شخص واحد في المعدل.