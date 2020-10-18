صحيفة إسرائيلية توجه تحية لـ البحرين باللغة العربية.. صورة

وجّهت صحيفة "إسرائيل اليوم"، في عددها الصادر اليوم الأحد، تحية لمملكة البحرين باللغة العربية، وذلك في صدر افتتاحيتها.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، "حياكم الله يا أهل البحرين"، باللغة العربية، وذلك في إطار بدء العلاقات الدبلوماسية رسميًا بين المنامة وتل أبيب اعتبارا من اليوم.

وأعرب المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، عن سعادته بهذا اليوم، مشيرًا إلى أن اسم البحرين يظهر للمرة الأولى في مطار بن جوريون الدولي في إسرائيل.

وقال أفيخاي: "إلى البحرين در! رياح السلام حملت اسم البحرين لأول مرة إلى مطار بن جوريون الدولي. السماء حدودنا.. في علاقات تعزز الاستقرار، التعايش والأمل بغد مشرق".

وتوجه وفد إسرائيلي أمريكي إلى مطار "بن جوريون"، اليوم الأحد، للسفر إلى البحرين في أول زيارة رسمية بين البلدين.

وتغادر الرحلة التاريخية من تل أبيب وتصل المنامة، حيث سيشارك الوفدان الأمريكي والإسرائيلي في اجتماعات مع كبار المسؤولين البحرينيين.

وترأس الوفد الأمريكي في زيارته للمنامة، منوتشين، بينما ترأس الوفد إسرائيلي مستشار الأمن القومي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس السبت، سفر بعثة إسرائيلية إلى البحرين، في أول رحلة تجارية بين البلدين، بعد توقيع اتفاق السلام بينهما برعاية أمريكية في 15 سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يتم توقيع وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية بين إسرائيل والبحرين.

تأتي هذه الزيارة بعد شهر من توقيع الإمارات والبحرين على اتفاقيتين لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل في حفل كبير بالبيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الماضي.