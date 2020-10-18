وزيرة التعاون الدولي تبحث مع مسؤول أممي سبل تعزيز التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية 2018-2022

بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتوس، سبل تعزيز أطر التعاون ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) 2018-2022، بما يدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وهنأت وزيرة التعاون الدولي، المنسق المقيم للأمم المتحدة، بفوز برنامج الأغذية العالمي، أحد البرامج التابعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2020، نظرًا لجهوده الدولية في مجال مكافحة الجوع والفقر وتحقيق التنمية.. مشيرة إلى الزيارة الميدانية المشتركة التي عقدت مؤخرا لمشروعات برنامج الأغذية العالمي بمحافظة الأقصر.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى سعي الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال التنسيق المستمر وتعزيز مبدأ التكاملية والمشاركات الفعالة بين كافة مؤسسات التمويل الدولية.

من جانبه، أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بدور الوزارة لتعزيز أطر التعاون المشترك والتنسيق الدائم مع الجهات الحكومية من خلال مباديء الدبلوماسية الاقتصادية، مشيرًا إلى التعاون المشترك بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأغذية العالمي لتنفيذ مشروعات تنموية حيوية، لإطلاق برنامج "ما وراء الغذاء" ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى ال(75) للأمم المتحدة، والذي تم عرضه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في إطار سعي الوزارة لسرد الجهود التنموية لمصر في المحافل الدولية.