عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية يقاضون خامنئى والحرس الثورى

ووفقًا لموقع "إيران انترناشونال"، قال بيان لمكتب هريسجى للمحاماة، إن "عائلات العديد من الضحايا الأمريكيين للرحلة رقم 752 رفعوا هذه الدعوى بسبب مقتل أقاربهم من الدرجة الأولى بصواريخ الحرس الثورى، وعدم الحفاظ على أمن الركاب فى ظروف الحرب، بالإضافة إلى إخفاء الأدلة الرئيسية وإتلاف بقايا الحطام فى موقع الحادث".
وبحسب مكتب المحاماة، تم رفع الدعوى "من أجل توضيح الزوايا الخفية للحادث ومنع التواطؤ بين إيران والشركة الأوكرانية، للتستر على الحقائق وحرمان ذوى الضحايا من حقوقهم".
فيما أعرب المدعون عن أملهم فى أن يكون تحريك الدعوى والقضية المتعلقة بمقتل 176 راكبا للطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثورى "خطوة فعالة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبى هذه الجريمة".
كما أكد البيان على أن عائلات الضحايا ليس لديهم أدنى ثقة فى التحقيق الصحيح فى القضية من قبل الجناة، ولا يثقون أبدًا فى القضاء الإيرانى.
وكانت صواريخ الحرس الثورى استهدفت الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، صباح الأربعاء 8 يناير 2020، بعد دقائق فقط من إقلاعها من مطار طهران الدولى، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الـ 176، بمن فيهم 15 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عامًا، وطفل رضيع.
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