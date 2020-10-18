ناجورنى قره باغ : ارتفاع عدد القتلى فى صفوف الجيش إلى 673

وكانت القوات الأرمينية والأذربيجانية قد خاضت اشتباكات جديدة رغم توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية.
وذكرت وزارة الخارجية الأرمنية، فى بيان: "اتفقت جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان على هدنة إنسانية اعتبارا من الساعة 00:00 من يوم 18 أكتوبر بالتوقيت المحلى".
كما أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا مماثلا أكدت فيه التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من الليل.
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