فيديو ينتظره العالم.. شاهد بدء إنتاج الآلاف من لقاحات كورونا

أظهرت لقطات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تدفق آلاف الزجاجات الصغيرة لـ اللقاح المرتقب لفيروس كورونا، والذي يأمل العالم منه أن ينهي كابوس الوباء الذي اجتاح الكوكب.

وذكرت صحيفة "ذا ميل أون صنداي"، أن شركة الأدوية العملاقة فايزر أنتجت بالفعل مئات الآلاف من جرعات اللقاح في مصنعها ببورس، بلجيكا.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم تخزين اللقاحات استعدادا لنشرها في جميع أنحاء العالم إذا نجحت التجارب السريرية، لافتة إلى أن المنظمين يرون أنها آمنة وفعالة.

ويأمل العملاق الأمريكي في إتاحة 100 مليون جرعة هذا العام، منها 40 مليونًا مخصصة للمملكة المتحدة - وهو رقم سيتضاءل أمام 1.3 مليار جرعة تطمح الشركة إلى تصنيعها في عام 2021.

وأكدت الصحيفة أن كل مريض سيحتاج إلى تلقي جرعتين من هذا اللقاح.

وفي مقابلة مع رئيس الشركة بن أوزبورن قال:"من الرائع رؤية القارورة الأولى تخرج من خط التصنيع.. لقد جلبت ابتسامة هائلة على وجهي لرؤية كل هذا العمل يؤدي في الواقع إلى منتج".

وتجري شركة Pfizer، التي تعمل مع شركة BioNTech الألمانية، تجربة على 44000 شخص، إذا قالت الأسبوع الماضي إنها تخطط لتقديم طلب للحصول على موافقة الولايات المتحدة الطارئة على لقاحها في نوفمبر.

وحسب الصحيفة، يضع شركة Pfizer في مركز الصدارة في السباق لإطلاق لقاح كورونا.