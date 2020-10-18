وصول أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى البحرين

وصلت، اليوم الاحد، أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب إلى المنامة على متنها وفد أمريكي إسرائيلي، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن وفدا إسرائيليا أمريكيا يستعد لمغادرة مطار "بن جوريون" متوجها إلى البحرين في أول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى البحرين.

وستغادر الرحلة التاريخية من تل أبيب وتصل المنامة، حيث سيشارك الوفدان الأمريكي والإسرائيلي في اجتماعات مع كبار المسئولين البحرينيين.

وستغادر الرحلة التاريخية من تل أبيب وتصل المنامة، حيث سيشارك الوفدان الأمريكي والإسرائيلي في اجتماعات مع كبار المسؤولين البحرينيين.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس السبت، سفر بعثة إسرائيلية إلى البحرين، في أول رحلة تجارية بين البلدين، بعد توقيع اتفاق السلام بينهما برعاية أمريكية في 15 سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يتم توقيع وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية بين إسرائيل والبحرين.

تأتي هذه الزيارة بعد شهر من توقيع الإمارات والبحرين على اتفاقيتين لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل في حفل كبير بالبيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الماضي.