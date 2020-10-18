خطوة نادرة.. الملكة إليزابيث تعفو عن قاتل مسجون لهذا السبب

أصدرت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، عفوًا عن قاتل مُدان خاطر بحياته في التصدي لمنفذ هجوم جسر لندن في نوفمبر العام الماضي.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، كان ستيفن جالانت، 42 عامًا، في يوم إطلاق سراحه يحضر حدثًا للسجناء، عندما قام الإرهابي عثمان خان بالهجوم، حيث هرع الأول إلى المكان وساعد في كبح جماح الأخير باستخدام قرن لحوت حريش البحر.

وكان خان قُتِل برصاص الشرطة على جسر لندن، بعد أن طعن جاك ميريت، وساسكيا جونز اللذان كانا يعملان في مخطط التعلم معًا لمساعدة السجناء في الوصول إلى التعليم.

ويقضي العفو الذي أصدرته الملكة إليزابيث بتوصية الحكومة بالإفراج عن ستيفن جالانت من السجن قبل 10 أشهر من انقضاء فترة عقوبته بموجب الحكم الصادر بحقه في عام 2005 بتهمة قتل رجل من عناصر الإطفاء أمام حانة.

وكشفت وزارة العدل أن الملكة استخدمت الآن "الحق الملكي للعفو" نادر الاستخدام لعرض قضية جالانت أمام اللجنة الخاصة المعنية بالإفراج المشروط قبل 10 أشهر من انقضاء فترة عقوبته.

من جانبها، أعربت عائلة الشخص الذي قتله جالانت عن دعمها هذا القرار.