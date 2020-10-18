النمسا: أزمة كورونا تتفاقم بالخريف والشتاء.. والانفراجة في الصيف بشرط توافر اللقاح

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن وضع إصابات فيروس كورونا المستجد في النمسا سيظل صعبا على مدار فصلي الخريف والشتاء، متوقعا أن يكون هناك لقاح قبل حلول صيف العام المقبل، وبالتالي يمكن أن تعود الحياة إلى طبيعتها.

وقال كورتس - في تصريحات اليوم /الأحد/ - إنه "يجب الالتزام بتقليل الاتصالات الاجتماعية والحفاظ على مسافات الأمان من أجل العودة إلى انخفاض الإصابات الجديدة".

وشدد كورتس على ضرورة عدم التهاون والتعامل مع الأزمة بجدية فائقة، مضيفا "لأن الوضع في البلاد مقلق بالفعل، وحيث يتم تسجيل مستويات إصابات يومية قياسية على مدار الأسابيع الأخيرة"، موضحا أن عدد الإصابات اليوم بلغ 1672 حالة.



وأشار إلى أن الحكومة سوف تعقد غدا /الاثنين/ مؤتمرا بالفيديو مع المحافظين؛ لمناقشة المزيد من الإجراءات في ضوء الزيادات القياسية الأخيرة في عدد المصابين بكورونا.

يشار إلى أن الحكومة النمساوية تسعى لتفادي اللجوء إلى الإغلاق الثاني؛ لحماية الاقتصاد الوطني، لكنها قد تمدد فترة أجازة الخريف في المدارس حتي نهاية الشهر الجاري.