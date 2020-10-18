حادث إطلاق نار في أريزونا الأمريكية.. و7 ضحايا بينهم أطفال

ذكرت وسائل إعلام أمريكية وقوع حادث إطلاق نار أدى لسقوط ضحايا بينهم أطفال.
وأدى حادث إطلاق نار لإصابة سبعة أشخاص على الأقل بينهم أطفال، في موقف للسيارات في ميسا بولاية أريزونا الأمريكية.
ولم تذكر التقارير سقوط ضحايا قتلى جراء الحادث الدموي.
لكن طلبت الشرطة من المواطنين والشهود المساعدة في العثور على الجاني الذي فتح النار من سيارة مارة.
وذكرت وسائل الإعلام أنه تمت إصابة أطفال تتراوح أعمارهم بين السنة و16 عاما.
وتم تقييم حالة طفل يبلغ من العمر عاما واحدا على أنها حرجة، وتتراوح الإصابات الأخرى من خفيفة إلى شديدة، ولكنها لا تهدد حياة المصابين.
وأشارت الشرطة إلى أنها تبحث عن الفاعلين ومشتبهين بالحادث، في حادثٍ إرهابي إجرامي، يظهر أنه يدخل ضمن إطار الجريمة المنظمة.
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