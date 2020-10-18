توافد المعتمرين لأداء مناسك العمرة وسط إجراءات احترازية مشددة

شهد المسجد النبوي فجر اليوم ، عودة المصلين للصلاة في الروضة الشريفة ، والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، عبر المواعيد المجدولة وَفْق الطاقات الاستيعابية للروضة، إثر صدور الموافقة بالسماح لأداء العمرة والزيارة ضمن أعمال المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة والزيارة بنسبة 75٪ من إجمالي الطاقة التشغيلية وَفْق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والطمأنينة والإيمان .

وقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ، ووزارة الصحة، وعدد من الجهات الأمنية برفع درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة الزوار والمصلين وَفْق أعلى معايير الجودة في تقديم الخِدْمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية، وأجهزة تعقيم مخصصة لتعقيم أروقة وأرضيات و سجاد وأبواب المسجد بمواد صديقة للبيئة والإنسان.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعدادها لاستقبال (220) ألف معتمر و(560) ألف مصلٍ طوال فترة ثاني مراحل العمرة، والتي تستمر على مدار (14) يومًا، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيئتها السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين.

وسيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية 40 ألف مصلٍ و(15) ألف معتمر في اليوم، بما يمثل (75%) من إجمالي الطاقة الاستيعابية؛ التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي، كما سيتم السماح بالزيارة إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وكانت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي قد أعلنت الخميس أن دخول النساء للصلاة في الروضة الشريفة في الفترة الصباحية من بعد الإشراق إلى قبل صلاة الظهر وتكون الطاقة التشغيلية للدخول (900) مصلية في اليوم الواحد.

وحددت الطاقة التشغيلية للدخول للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما (11880) زائرا في اليوم الواحد.

ويكون الدخول إلى المسجد النبوي من خلال نقاط الفرز التالية: ساحة باب السلام رقم (1) للرجال (للزيارة)، ساحة باب بلال رقم (38) للرجال (للروضة)، ساحة باب عثمان رقم (24) للنساء (للروضة).