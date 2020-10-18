إسرائيل تقرر عزل القادمين من بريطانيا 14 يومًا

ووفقًا للمعلومات التى نشرها موقع إلكترونى للحكومة الإسرائيلية، اليوم، فإنها ستطالب القادمين من بريطانيا بالعزل الذاتى، وذلك بعدما ارتفع معدل الإصابة فى المملكة المتحدة بصوة كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قرر فرض قيود أكثر صرامة وإجراءات عزل عام محلية.
وكانت بريطانيا واحدة من 31 دولة "خضراء" يمكن للقادمين منها الذين يستوفون سلسلة من المتطلبات الخاصة دخول إسرائيل دون فترة الحجر الصحى الإلزامية. بينما أظهرت معلومات وزارة الصحة الإسرائيلية، أن وضع بريطانيا سيتغير إلى "حمراء" فى 23 أكتوبر.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، حددت وزارة الصحة الإسرائيلية حوالى 185 دولة ومنطقة أخرى باللون الأحمر، ما يعنى ارتفاع معدلات الإصابة فيها. كما يخضع المسافرون الإسرائيليون العائدون للعزل الذاتى الإجبارى.
وبدأت إسرائيل، اليوم الأحد، تخفيف موجة ثانية من العزل العام ساعدت فى تقليل عدد الحالات الجديدة، كما أغلقت حدودها أمام غير الإسرائيليين فى معظم الأحوال مع استثناءات منها العمال الأجانب وطلاب المدارس الدينية اليهودية.
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