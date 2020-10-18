البرازيل تسجل 5.22 مليون إصابة بفيروس كورونا

ووفقًا للبيانات، ارتفع كذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى البرازيل إلى 153 ألفًا و675 حالة حتى صباح اليوم الأحد.

كما أكدت البيانات استقرار عدد المتعافين من الوباء فى البرازيل التى سجلت أول حالات كورونا منذ 33 أسبوعًا، عند 4.53 مليون حالة منذ أمس.