بدء فعاليات القمة العالمية للعلماء الشباب في الصين

بدأت اليوم /الأحد/ فعاليات القمة العالمية للعلماء الشباب 2020، بمشاركة علماء ورواد أعمال ومستثمرين وفنانين مما يزيد على 100 دولة ومنطقة ومنظمة دولية، وذلك في مدينة "ونتشو" بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين.
وقال رئيس الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا وان قانغ - في كلمة خلال الحفل الافتتاحي للقمة اليوم - إن قمة هذا العام، وهي الثانية من نوعها منذ تدشينها العام الماضي، تأتي تحت عنوان "تلاقي مواهب العالم، وخلق مستقبل أفضل"، مشيرا إلى أن حوالي 70% من المشاركين من العلماء الشباب الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما.
وحث قانغ، العلماء الشباب على الالتزام بالابتكار وبناء توافقات من أجل تأسيس شبكة ابتكار عالمية.
تعد هذه القمة حدثا أكاديميا يعقد مرة كل عام للشباب الموهوبين في العالم، ويقام تحت رعاية الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا وحكومة تشجيانغ.
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