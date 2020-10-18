بسبب استفزازات أنقرة المتواصلة.. بيان شديد اللهجة من اليونان ضد تركيا

أكدت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأحد، أن الخطوات التركية الأخيرة في بحر إيجه، هي تصميم على إحداث مزيد من الفوضى وتعريض الأرواح البشرية للخطر.

ووفقًا لصحيفة "كاثيمريني" اليونانية، قالت الخارجية اليونانية إن تركيا تواصل الاستفزازات من خلال تقاسم بحر إيجه مع البلاد في عمليات البحث والإنقاذ".

وأضافت أن خطوات أنقرة الأخيرة التي حددها القانون التركي الجديد، غير قانونية وستؤدي في النهاية إلى مزيد من الفوضى وتعريض الأرواح للخطر.

وخلص البيان إلى ضرورة أن تمتثل تركيا وتلتزم في مرحلة ما لمعايير القانون الدولي.

وكانت تركيا أعلنت الاثنين الماضي إعادة سفينة "عروج ريس"، في مهمة تنقيب جديدة إلى الجنوب من جزيرة ميس اليونانية الملاصقة لـ تركيا.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، أن بلاده ستواصل عمليات البحث عن الموارد في البحر الأبيض المتوسط.

كما توعد أردوغان اليونان في وقت سابق، ملوحًا برد "تستحقه أثينا" على التوتر في شرق المتوسط.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية: "سنستمر في تقديم الردود التي تستحقها اليونان وقبرص"، مدعيًا أنهما لا يفيان بوعودهما في المحادثات التي أجريت في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".