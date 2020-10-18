خائفون وتنازلوا عن أموالهم للعودة.. تفاصيل جديدة عن المرتزقة السوريين في أذربيجان

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقل تركيا دفعة جديدة من المرتزقة إلى أذربيجان، للقتال معها في صراعها ضد أرمينيا حول إقليم كاراباخ.

ووفقًا للمرصد السوري، تتكون الدفعة الجديدة من أكثر من 400 شخص من المرتزقة، حيث كانوا يستعدون للذهاب منذ أيام، إلا أن وقف إطلاق النار الذي جرى حال دون ذلك حينها.

وبذلك يبلغ حصيلة المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم من قبل تركيا إلى أذربيجان حتى الآن، ما لا يقل عن 2050 مرتزقا.

وحسب ما نقل المرصد السوري عن مصادره، فإن المعارك ضمن إقليم كاراباخ مستمرة على أشدها، في ظل وجود المرتزقة السوريين على الجبهات الأولى، مما يشكل ضغطا كبيرا عليهم.

وفي سياق ذلك، أفادت مصادر لـ المرصد، بوجود مقاتلين تنازلوا عن كل شيء من مستحقات مادية وغيرها وفضلوا العودة إلى سوريا نظرًا للمعارك الضارية هناك.

وقال المرصد، إن عدد القتلى في صفوف المرتزقة المشاركين بعمليات كاراباخ العسكرية، ارتفع منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية إلى ما لا يقل عن 134 قتيلا، بينهم 92 قتيل اجرى جلب جثثهم إلى سوريا فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.

وأشار المرصد السوري إلى أن الحكومة والمخابرات التركية تواصل عملية تجنيد المرتزقة في سوريا وإرسالهم للمشاركة في العمليات العسكرية ضمن إقليم كاراباخ إلى جانب القوات الأذربيجانية في حربها ضد القوات الآمينية، إلا أن العملية تجري بمنتهى السرية، خوفًا من المجتمع الدولي.