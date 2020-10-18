أذربيجان تعلن إسقاط طائرة عسكرية أرمينية.. ويريفان ترد

أعلنت أذربيجان، اليوم الأحد، إسقاط طائرة عسكرية أرمينية حاولت استهداف مواقع للجيش الأذري في محيط ناجورني كاراباخ.
وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت طائرة هجومية أخرى من طراز Su-25 تابعة للقوات المسلحة الأرمنية.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن الطائرة كانت تحاول شن غارات جوية على مواقع الجيش الأذربيجاني في اتجاه مقاطعة جبرائيل.
من جانبها، نفت أرمينيا إسقاط الطائرة في تصريح خاص أدلت به المتحدثة الرسمية باسم وزارة الدفاع، شوشان ستيبانيان، إسقاط الطائرة في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية، وقالت: "المعلومات حول تدمير Su-25 الأرمنية لا تتوافق مع الواقع".
وتبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأحد، الاتهام بخرق هدنة إنسانية جديدة في القتال على إقليم ناجورنو قرة باغ.
وأعلنت أرمينيا اليوم، الأحد، مقتل 40 جنديًا في قصف أذربيجاني جديد، مشيرة إلى أن اذربيجان تشن هجوما واسعا منذ الصباح.
وأوضح إقليم كاراباخ، اليوم الأحد، أن عدد القتلى في صفوف القوات ارتفع إلى 673 شخصًا.
وقالت وزارة الدفاع الأرمينية: "رصدنا أول خرق أذربيجاني للهدنة صباح اليوم"، ويأتي ذلك بعد ما اتهمت أذربيجان الجيش الأرميني، صباح اليوم، بخرق الهدنة الإنسانية في إقليم ناجورونو كاراباخ.
وفي سياق المتصل، قال مستشار النائب الأول لرئيس أذربيجان، في تصريح خاص لشبكة "العربية"، إن "الحديث عن خرقنا للهدنة غير صحيح"، مؤكدا أن أرمينيا هي من بادرت بمهاجمة المدنيين.
وأضاف المستشار النائب الأول لرئيس أذربيجان، في تصريحاته، إن أرمينيا انتهكت الهدنة الإنسانية؛ معربًا عن التزام بلاده بها.
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