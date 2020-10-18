التاريخ يكتب مجددا.. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يدعو الجانب البحريني لزيارة تل أبيب

أعرب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، عن تطلع تل أبيب لاستضافة الجانب البحريني في إسرائيل قريبا، جاء ذلك عقب وصوله إلى المنامة على رأس وفد أمريكي إسرائيلي في أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى البحرين.

وقال رئيس الوفد الإسرائليي إن التاريخ يكتب مجددا اليوم عبر إبرام اتفاقات سلام، مؤكدا أن المنطقة تشهد فصلا جديدا من فصول السلام.

وأعرب بن شبات عن رغبة إسرائيل في إقامة علاقة عميقة بين الشعبين البحريني والإسرائيلي.

وأضاف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أن "نظرة السلام تتحول اليوم إلى واقع"، متوجها بالشكر لملك البحرين والرئيس ترمب والوفد الأميركي.

وأعرب مستشار الأمن القومي الإسرايلي عن تطلع بلاده إلى علاقات ثنائية مفيدة مع البحرين، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع المنامة في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والزراعة.

وقال رئيس الوفد الإسرائيلي إنه قبل أيام أقر الكنيست إعلان السلام مع الإمارات والبحرين.

وهبطت اول طائرة إسرائيلية في مطار البحرين ظهر اليوم الاحد على متنها مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات بين البحرين وإسرائيل.

وكان وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني في مقدمة مستقبلي الوفدين الأمريكي والاسرائيلي.

وقال الزياني إن هذه الزيارة تاريخية، مرحبًا بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي.

وأكد الزياني أن زيارة الوفد الإسرائيلي الأمريكي خطوة لتفعيل إعلان السلام، وضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.

وأشار إلى أن البحرين تعمل على إنشاء إطار عمل للتعاون الثنائي مع إسرائيل لتحقيق سلام أفضل في المنطقة.

بدوره، أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشينن، عن تطلعه لمزيد من الرحلات بين المنامة وتل أبيب مشيرا إلى وجود مساع حول إجراء تعاون اقتصادي موسع بين إسرائيل والبحرين والإمارات، وذلك بعد وصوله إلى البحرين برفقة وفد إسرائيلي أمريكي على متن اول رحلة مباشرة بين تل أبيب والمنامة.

ويسافر أعضاء الوفد إلى المنامة في رحلة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، تحمل رقم 973، وذلك في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي بالبحرين.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس السبت، سفر بعثة إسرائيلية إلى البحرين، في أول رحلة تجارية بين البلدين، بعد توقيع اتفاق السلام بينهما برعاية أمريكية في 15 سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يتم توقيع وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية بين إسرائيل والبحرين.

وتأتي هذه الزيارة بعد شهر من توقيع الإمارات والبحرين على اتفاقين لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل في حفل كبير بالبيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الماضي.