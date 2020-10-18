المالكي: سقوط صاروخ حوثي في صعدة أطلق من صنعاء

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي، أطلقت صباح الأحد صاروخا بالستيا من وسط الأعيان المدنية في محافظة صنعاء.

وأضاف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الصاروخ سقط بعد إطلاقه بمسافة 159 كيلو متراً، داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأكد المالكي، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف، في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة، لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية، لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يسقط فيها صاروخ حوثي داخل اليمن، ففي أبريل الماضي سقط صاروخ أطلقه الحوثيون من صنعاء باتجاه الأراضي السعودية في صعدة.

وفي أغسطس 2019، سقط صاروخ حوثي على مدينة صعدة شمالي اليمن، بعد أن أطلق من محافظة عمران، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

واعترض التحالف العربي عددا كبيرا من الصواريخ الحوثية وهي في طريقها إلى الأراضي السعودية، كان آخرها في يوينو الماضي حين دمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران.