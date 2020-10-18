ووفقًا لوكالة أنباء الجمهوية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيرانية، سيما سادات لارى، إن إجمالى وفيات إيران بسبب إصابات كورونا ارتفعت إلى 30 ألفاً و375 حالة.
وأضافت المتحدثة الإيرانية، أن 30 محافظة إيرانية، من إجمالى 31 محافظة، تصنف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعنى تحذير شديد، لافتة إلى أن 4744 من المصابين بالوباء فى وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، بينما تجاوز عدد المتعافين 427 ألفًا.
يذكر أن إيران تحتل المرتبة الـ13 عالميًا تضررًا بجائحة فيروس كورونا، والأكثر تضررًا فى منطقة الشرق الأوسط، حسبما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران تسجل 252 وفاة جديدة بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.