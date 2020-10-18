إيران تسجل 252 وفاة جديدة بسبب كورونا

ووفقًا لوكالة أنباء الجمهوية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيرانية، سيما سادات لارى، إن إجمالى وفيات إيران بسبب إصابات كورونا ارتفعت إلى 30 ألفاً و375 حالة.

وأضافت المتحدثة الإيرانية، أن 30 محافظة إيرانية، من إجمالى 31 محافظة، تصنف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعنى تحذير شديد، لافتة إلى أن 4744 من المصابين بالوباء فى وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، بينما تجاوز عدد المتعافين 427 ألفًا.

يذكر أن إيران تحتل المرتبة الـ13 عالميًا تضررًا بجائحة فيروس كورونا، والأكثر تضررًا فى منطقة الشرق الأوسط، حسبما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.