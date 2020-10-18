زعيم المحافظين الأوروبى: جونسون غير مسؤول ويعول على ألاعيب السياسة

وصف زعيم المحافظين فى البرلمان الأوروبى مانفريد فيبر، رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، بأنه شخص يفتقر إلى المسؤولية فى النزاع القائم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".





ووفقًا للتصريحات التى أدلى بها لصحف مجموعة "فونكة" الألمانية، قال فيبر "إنه تصرف غير مسؤول من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أن يعول دائمًا على ألعاب سياسية، بدلاً من التفاوض فى الموضوع بشكل جدى".

وأضاف فيبر، الذى يشغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبى وينتمى للحزب المسيحى الاجتماعى بولاية بافاريا الألمانية، إن الاتحاد الأوروبى لن يتخلى أبدًا عن سلامة السوق الداخلية، قائلاً: "كل من يرغب فى بيع منتجاته لدينا، يتعين عليه الالتزام بمعاييرنا. لن يكون هناك سنغافورة ثانية على عتبة أبوابنا".

وشدد زعيم المحافظين الأوروبى على أنه لم يتم إبرام اتفاقيات مع شركاء لا يتعاملون مع الاتفاقات القائمة على محمل الجد، إلا أنه نوه إلى استعداد الاتحاد الأوروبى الدائم للتفاوض، قائلاً: "إننا نسعى لإبرام اتفاقية، إننا نسعى لشراكة وثيقة فى المستقبل".