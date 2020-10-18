بعد إصابته بكورونا.. تدهور صحة صائب عريقات ونقله لمستشفى إسرائيلي

وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على علاج كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في أحد مستشفياتها بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، في نبأ عاجل لها.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات، إلى مستشفى هداسا بإسرائيل، عقب تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وفي وقت سابقن أعلن عريقات قبل أسبوعين أنه يعاني من "أعراض صعبة" جراء إصابته بالفيروس بسبب هشاشة حالته الصحية الناجمة، على حد قوله، عن "نقص مناعتي نتيجة غرس الرئة".

كما تعرض كبير المفاوضين الفلسطينيين في مسار أوسلو مع إسرائيل أن تعرض لمشاكل صحية، من بينها نوبة قلبية خفيفة سنة 2012 وخضوعه لعملية زرع رئة سنة 2017 بعد معاناة من التليف الرئوي.

كانت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون المفاوضات قد أعلنت إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا.