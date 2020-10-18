أيرلندا تعيد فرض قيود جديدة لمواجهة تفشي كورونا

أعلن وزير التعليم العالي في أيرلندا سيمون هاريس، اليوم /الأحد/، استعداد بلاده لفرض قيود "صارمة" على مستوى البلاد، بدءا من غد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الحكومة لن تعيد فرض الإغلاق الذي فرضته إبان الموجة الأولى في وقت سابق من العام.
وقال هاريس - في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا تليجراف) البريطانية - "ستتخذ الحكومة تدابيرها غدا، ستكون التدابير صارمة وعلى مستوى البلاد".
وأضاف: "غدا سيكون علينا فرض المزيد من القيود، لم يُفلح المستوى الثالث فيما يتعلق بالذهاب بالفيروس حيث ينبغي له.. لا أريد أن أكون مبالغا بشأن عبارة الإغلاق لكني لا أعتقد أن هذا بالضبط هو ما نحن مقبلون عليه، لكن بالتأكيد سيكون هناك المزيد من القيود".
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