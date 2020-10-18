السفير السوداني: طفرة مرتقبة في الاستثمارات والتبادل التجاري بين القاهرة والخرطوم

أكد السفير السودانى لدى القاهرة محمد الياس، أن هناك مساعي كبيرة من أجل إضفاء الحيوية على العلاقات السودانية - المصرية خاصة فى مجالات التجارة والصناعة التى تعد مؤشرا حقيقيا للعلاقات بين البلدين .

وأوضح " الياس"، خلال لقائه بالوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أهمية دور القطاع الخاص وتفعيله وأيضًا ومجلس الأعمال المشترك ليقوم بدوره المنوط والمنشود فى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين .

وقدم السفير السوداني لدى القاهرة دعوة للوزيرة نيفين جامع للمشاركة فى فى فعاليات الدورة الـ 38 لمعرض الخرطوم الدولى والمقرر انعقاده في الفترة 21 لـ 28 يناير المقبل .

ومن جهتها عبرت الوزيرة عن تقديرها للسودان واهتمام القيادة المصرية بزيادة التعاون.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد المغاوري وكيل أول وزراة الصناعة والتجارة والمستشار طارق قشوع الملحق التجاري المصري الجديد بالخرطوم بالإضافة إلى الوزير المفوض خالد الشيخ نائب السفير فى القاهرة.