أكبر خصم لـ ترامب.. مسئول كبير يعمل في إدارته

اعتبرت صحيفة ديلي بيست الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يواجه بخصم يمثل تهديدًا كبيرًا عليه رغم إنه يعمل ضمن إدارته.

وفقًا لصحيفة ديلي بيست، فإن أعضاء فريق العمل الطبي، وبالتحديد الدكتورة ديبورا بيركس والدكتور أنتوني فاوتشي ومدير مركز السيطرة على الأمراض روبرت ريدفيلد، يبتعدون عن وجهات نظر الرئيس ترامب، ويقفون بحزم وراء السياسات التي يرغبون في رؤيتها مطبقة بتشديد الاجراءات الاحترازية، وهو ما يجعلهم وفاوتشي على وجه الخصوص، يعملون بعكس ما يريد ترامب، ويخصمون بتحذيراتهم من الأصوات التي ستذهب إلي في الانتخابات المنتظرة في 3 نوفمبر المقبل، أي بعد نحو أسبوعين.

عبرت بيركس على وجه الخصوص عن احباطها أحيانًا من الارتباك الذي يحدثه البيت الأبيض بشأن تدابير مثل ارتداء الكمامات وبروتوكولات التباعد الاجتماعي.

قالت بريكس الأسبوع الماضي في جامعة كونيتيكت ، وهي واحدة من المحطات العديدة في جولاتها التوعوية "اتساق هذه الرسالة أمر أساسي للغاية".

يأتي تحذير بريكس من الوباء بعدما أودى بحياة أكثر من 210 ألف قتيل أمريكي.

حول دعوات بيركس المستمرة لليقظة ، قال آندي سلافيت ، المدير السابق لمراكز الرعاية الطبية وخدمات الرعاية الطبية بعهد أوباما، لصحيفة ديلي بيست "لدي الكثير من الاحترام لديبورا بيركس وأعتقد أنها لديها فهم لما يجب القيام به . أعتقد أنها تبذل قصارى جهدها للخروج وشرح تلك الرسائل ".

كانت فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا قد احتلت مركز الصدارة في صياغة خطة كان من الممكن تنفيذها على الصعيد الوطني لحماية أمريكا من الوباء.

ومع ذلك، فإن تسييس تدابير السلامة مثل ارتداء الكمامات دفع أشخاصًا مثل بيركس وفاوتشي إلى معارضة ترامب انطلاقًا من أسباب مهنية طبية، حيث ذهبت دعواتهم للهدوء والحذر أدراج الرياح، بسبب تصرفات ترامب الغريبة، مثل تمزيق قناعه فور مغادرته المستشفى بعد تشخيصه وإصابته بـ COVID-19 ؛ وعقده مسيرات انتخابية مزدحمة ؛ واعدا بلقاح لا يزال على بعد أشهر.

وروج ترامب من خلال مستشار الرعاية الصحية سكوت أطلس لــ" مناعة القطيع "، لكن وجد أطلس نفسه على خلاف مع شخصيات مثل بيركس وريدفيلد بعد أن رفضا دعم نظرية مناعة التي لا أساس لها والتي يحتمل أن تكون خطرة، وفق ما حذرت أيضًا منظمة الصحة العالمية.

البيت الابيض نفسه هو دليل على مدى سوء انهم في حاجة، وليس لدي سوى دونالد و ميلانيا تعاطيه COVID-19، ولكن يوم الاربعاء الأخبار كسر أن بارون ترامب فعل أيضا. وكتبت السيدة الأولى في بيان "لحسن الحظ أنه مراهق قوي ولم تظهر عليه أي أعراض" ، مضيفة أن اختبار بارون سلبي الآن.

ربما استجابةً للفوضى، نمت شعبية فاوتشي على وجه الخصوص، حيث وجد استطلاع أن 64٪ من المشاركين، رأوا أنه "كان ممتازًا أو جيدًا في تعامله مع فيروس كورونا" ، بينما قال 39٪ فقط الشيء نفسه عن ترامب.