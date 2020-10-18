كورونا يعود إلى (تيودور روزفلت)

واشنطن ـ وكالات: أفادت صحيفة أميركية أنه تم الإبلاغ عن حالات جديدة من الإصابة بعدوى كوفيد19 على متن حاملة الطائرات “يو إس تيودور روزفلت”. وقال المتحدث باسم البحرية زاك هاريل: “أبلغ البحارة عن الأعراض التي ظهرت، وتلقوا على الفور العناية الطبية اللازمة وتم نقلهم من السفينة إلى جناح العزل”. ووفقا له، فإن “جميع التدابير لتقليل عواقب” تفشي فيروس كورونا يتم تطبيقها بصرامة على حاملة الطائرات.

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