السماح بأداء الصلوات في المسجد الحرام

الرياض ـ د ب أ:

أدى مواطنون سعوديون ومقيمون صلاة الفجر أمس في المسجد الحرام بالسعودية، بعد قرار السماح بأداء الصلوات فيه لأول مرة منذ سبعة أشهر. يأتي هذا مع بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة من داخل المملكة بنسبة 75 في المئة من الطاقة الاستيعابية، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السبت استقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍ بدءا من الأحد طوال المرحلة الثانية للعودة التدريجية لأداء العمرة، والتي تستمر على مدار 14 يوما. كما سيتم السماح بالزيارة إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

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