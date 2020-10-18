الكويت تسجل 663 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الأحد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى701.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 663 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 116 ألف حالة و 146 .

وأشار المتحدث إلى وجود 138 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 752 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 107 آلاف و860

المصدر: (د ب أ)

